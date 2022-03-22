МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Заменить поставки российских энергоресурсов в ЕС в одночасье просто невозможно, а все разговоры об этом являются попросту пропагандой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий заместителя директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимира Миловидова.

"Разговоры о полном отказе от нефти и газа, поставляемым в Европу из России, иначе как спекулятивными или пропагандистскими не назовешь. Сделать это, по крайней мере в одночасье, практически немыслимо", — сказал он. В Китае заявили о вреде антироссийских санкций для мировой экономики

Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели ряд антироссийских санкций и обсуждают новые. В частности, в Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа.

Миловидов напомнил, что Европа закупает в России 30% нефти и 45% газа.

"Это по-настоящему гигантские объемы. Например, объем импорта российской нефти — 2,8 миллиона баррелей в день. Для сравнения: это немногим больше нефтедобычи Кувейта или Бразилии, и в два раза больше, чем добывает Норвегия. По газу — 155 миллиардов кубических метров газа. Добыча газа в Катаре, с которым сейчас договаривается Германия о поставках — 170-180 миллиардов кубических метров. Словом, откуда Европа возьмет энергоресурсы, если она перекроет оба наших крана?" — сказал эксперт.

"Да, сами США отказались в начале марта от импорта нашей нефти и нефтепродуктов, но он составлял незначительную долю — 8%. И то цена нефти тогда вмиг взлетела до 130 долларов за баррель. Дальнейший же отказ от российской нефти может привести к еще большему повышению цены за баррель. Рубеж в 200 долларов не будет заоблачным", — уверен Миловидов.

Напомним, что вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более.

По мнению Миловидова, единственной страной, которая в состоянии быстро нарастить добычу нефти, является Саудовская Аравия.

"Но у нее с Западом сложные отношения. Во всяком случае, ни Вашингтону, ни Лондону уговорить Эр-Рияд пока не удается", — уверен эксперт.

По его словам, в Европе тоже понимают, что быстро оказаться от российских энергоресурсов не получится, но признать этот факт и смириться с ним не могут. В Китае заявили о вреде антироссийских санкций для мировой экономики

"Европейцы активно демонстрируют, что не сидят сложа руки. Германия, например, сейчас консолидирует свою газораспределительную инфраструктуру, договаривается с Катаром о поставках сниженного газа. Но у них ограниченный маневр, в стране нет газовых регазификационных терминалов. Разгружаться танкеры будут в других европейских странах, и дальше газ будет, видимо, транспортироваться по внутренним европейским газопроводам. Это может повлиять на дальнейший рост цен для конечных потребителей", — считает Миловидов.