МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Расширена подстанция 220 кВ "Литейная" в Волгоградской области для подключения к ней линии 110 кВ, которую строит РЖД. Это позволит обеспечить энергией новую тяговую станцию Приволжской железной дороги, через которую проходят сразу два транспортных коридора — "Север — Юг" и "Кузбасс — порты Азово-Черноморского бассейна".

Пропускная способность железнодорожного участка Петров Вал — Карамыш протяженностью 108 км вырастет с 83 до 137 пар поездов в сутки, масса проходящих составов — с 5 200 тонн до 12 000 тонн. Проект позволит нарастить выдачу мощности железнодорожным объектам до 71 МВт.

На подстанции "Литейная" смонтирована новая ячейка 110 кВ, которую оснастили современным оборудованием — выключателями, разъединителями, измерительными трансформаторами тока, высоконадежными устройствами релейной защиты.

Между РЖД и Группой "Россети" действует соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает координацию действий. Крупнейший проект связан с увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба. Для этого уже построено несколько крупных сетевых объектов: например, в 2021 году Группа "Россети" ввела в работу 250-километровый энерготранзит в Приморье, в ближайшее время планируются пуски в Сибири и на Дальнем Востоке.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 80 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.