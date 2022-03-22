ПАРИЖ, 22 мар — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов. "Подложили свинью": кого добьет нефть по 500 долларов за баррель

"Учитывая ухудшение ситуации в Украине и наличие альтернативных источников поставок в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке принимает решение не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы прекратить все закупки российской нефти или нефтепродуктов в кратчайшие сроки и не позднее конца 2022 года", — говорится в коммюнике компании.

Также компания заявила о постепенной приостановке своей деятельности в России, следует из соответствующего коммюнике.

"TotalEnergies определила четкие принципы действий по управлению своей деятельностью в отношении России: обеспечить строгое соблюдение европейских санкций, действующих и будущих, независимо от последствий для управления ее активами в России и инициировать постепенную приостановку своей деятельности в России, соблюдая безопасность своего персонала", — отмечается в коммюнике.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.