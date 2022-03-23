МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Британская "дочка" "Газпрома" Gazprom Energy заявила, что не знает о планах властей Соединенного Королевства взять ее под свой контроль.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что британское правительство готовится временно взять на себя управление Gazprom Marketing & Trading Retail (материнская компания Gazprom Energy). Отмечается, что отдел розничных поставок "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail может подпасть под "специальный режим управления" Лондона. Агентство поясняет, что это решение может последовать, если компания не сможет обеспечить поставки из-за растущего давления на российский бизнес на фоне событий на Украине.

"Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими регулирующими органами и не знаем о каком-либо принятом решении о передаче Gazprom Energy под государственный контроль", — говорится в заявлении компании.

В компании указали, что материнская компания Gazprom Marketing & Trading Retail поставляет газ потребителям Gazprom Energy с оптовых энергетических рынков, и она не зависит от поставок газа из России и не имеет газовых контрактов с Россией.

"Наши клиенты в Великобритании получают свой газ точно так же, как и от любого другого поставщика – через национальную газотранспортную сеть, которая принадлежит, управляется и эксплуатируется компанией National Grid", — пояснили в Gazprom Energy.

Там напомнили, что ни Gazprom Energy, ни Gazprom Marketing & Trading Retail не подвергались каким-либо санкциям со стороны правительства Великобритании, и Gazprom Energy способна выполнять все свои обязательства на внешних рынках розничной торговли газом и электроэнергией.

Зарегистрированная в Великобритании Gazprom Energy поставляет газ более чем на 100 тысяч объектов в Великобритании, Франции и Нидерландах и обеспечивает 20,8% поставок газа в Великобритании.

Специальный административный режим в Британии дает возможность правительству страны использовать механизмы для обеспечения поставок газа и электричества потребителям c максимально возможной рентабельностью в случае неплатежеспособности крупного поставщика. Эти механизмы действуют, пока компания, испытывающая трудности, не будет "спасена", продана или ее клиенты не будут переданы другим поставщикам. Такой режим позволяет поддерживать стабильность рынка.

Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против РФ, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.