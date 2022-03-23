МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Парламент Сальвадора одобрил снижение НДС на топливо, предложенное президентом Найибом Букеле в рамках мер борьбы с растущей инфляцией.

"Мы продолжаем защищать карманы сальвадорцев перед лицом глобального экономического кризиса. Поэтому мы одобрили снижение НДС на топливо, что поможет компенсировать рост цен", — говорится в сообщении в блоге заксобрания.

С утверждением в парламенте в Сальвадоре вступила в силу ставка НДС 4,75% на высокооктановый бензин, 5% — на обычный и 1,75% — для дизельного топлива.

Меры, предложенные ранее президентом страны, рассчитаны на три месяца и помимо снижения пошлин на топливо включают увеличение субсидирования стоимости газа для домохозяйств и установление максимальных цен на него, а также более строгий государственный контроль в сфере углеводородов.

Другая сфера, в которой правительство Сальвадора рассматривает антикризисные меры, — это поставки продовольствия. Администрация Букеле предлагает освободить от уплаты налогов на год импорт товаров из основной продовольственной корзины, а также автоматически разрешать импорт дефицитных товаров из стран, "связанных с конфликтом на Украине".

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) ранее опубликовала доклад, согласно которому глобальный рост цен на продовольствие и топливо из-за ситуации на Украине ухудшит состояние мировой экономики и может привести к гражданским беспорядкам в наиболее бедных странах. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против РФ, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.