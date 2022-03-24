МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Власти Сербии совместно с российскими партнерами должны на фоне санкционного кризиса скорее расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа, заявил сербский президент Александр Вучич. Вучич рассказал о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях

Напомним, что в марте президент Сербии заявил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть.

"У нас проблема с нефтью, и сейчас, когда наполним (хранилище) 34 тысячи тонн в Смедерево, когда наполним военное хранилище 18 тысячами тонн, плюс 7,4 тысячи тонн для авиационного топлива, когда все это заполним и оплатим, нам больше негде хранить, нужно строить новые хранилища, такие времена настали", — отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины.

Нефтяная индустрия Сербии (НИС), доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.

"Мы должны быстро строить и (подземное газохранилище – ред.) Итебей, договариваться с россиянами о строительстве для хранения дополнительных объемов, неважно, сколько это стоит. Вы видели, что немцы сказали, что летом должны наполнить свои газохранилища. Мы если даже заполним хранилища газа, то нам недостаточно этих объемов", — указал Вучич. Ранее он говорил, что Сербия сейчас расходует до 13 миллионов кубометров газа ежедневно.

Сербский лидер в декабре 2021 года сообщил, что планирует совместно с Россией расширять подземное газохранилище (ПХГ) "Банатски-Двор" с примерно 500 миллионов до 1 миллиарда кубометров и строить новое хранилище газа поблизости на месте нынешней газоизмерительной станции "Итебей" в населенном пункте близ Банатски-Двора в автономном крае Воеводина по направлению к границе Румынии.