МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях.

"Особо такой возможности нет", — сказал Маевский на пресс-конференции в Варшаве в четверг.

Он уточнил, что "ямальский контракт, детали которого я не могу раскрывать, предусматривает способ регулирования цены".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

Польша в рамках долгосрочного контракта получает из России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Данный контракт заканчивается в декабре 2022 года. Польские власти неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать.