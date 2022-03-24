МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что фиксирование цены на газ в рублях было бы большим успехом в более широком контексте решения проблем экспортеров.

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Он отметил, что решение продавать газ за национальную валюту касается недружественных стран, а с другими государствами Россия вправе вести экономические отношения по прежним правилам.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что вопрос оплаты за российский газ в рублях обсуждается в Армении.

"Если мы зафиксируем цену (на газ – ред.) в рублях, это будет очень большим успехом", — сказал Керобян в четверг журналистам. Он увязал это с решением проблем экспортеров, которые, по его словам, опасаясь изменений курса рубля, неохотно котируют свою продукцию в российской валюте.

"Если у нас будет зафиксированная цена на газ в рублях, то это позволит предложить нашим экспортерам фиксированный курс рубля на будущее. Например, если они экспортируют товар сегодня, а получают оплату через два месяца, банк экспортера может гарантировать конвертацию рублей в драмы по сегодняшнему курсу", — сказал Керобян. По его словам, это даст экспортерам чувство определенности и уверенности в завтрашнем дне.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в четверг поддержал поэтапный переход к расчетам в нацвалютах по таможенным платежам.