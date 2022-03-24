МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия отвергает обвинения Болгарии в том, что Москва развязывает "газовые войны", поставки энергоресурсов продолжаются в полном объеме, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

"С любопытством наблюдаем за участившимися призывами болгарских первых лиц полностью отказаться от российских энергоносителей, а также странными обвинениями в наш адрес в развязывании некой газовой войны. Не вполне понятно в чем она заключается, учитывая, что Россия как поставляла, так и продолжает поставлять энергоресурсы по имеющимся контрактам в полном объеме", — сказала Митрофанова на брифинге, видеозапись которого была опубликована в Telegram-канале посольства.

В среду президент России в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.