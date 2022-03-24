МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что не поддерживает полный отказ ЕС от нефти и газа из России.

"Главный принцип, которому следует Европейская комиссия, — санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы. Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым", — сказал он перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Де Кроо считает, что пересмотр валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.

"Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ", — сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.