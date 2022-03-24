Премьер Италии высказался о возможном переводе расчетов за газ в рубли
ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СЧИТАЕТ ПЕРЕВОД РАСЧЁТОВ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В РУБЛИ "НАРУШЕНИЕМ КОНТРАКТОВ"
https://1prime.ru/energy/20220324/836486833.html
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ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СЧИТАЕТ ПЕРЕВОД РАСЧЁТОВ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В РУБЛИ "НАРУШЕНИЕМ КОНТРАКТОВ"
https://1prime.ru/energy/20220324/836486833.html
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