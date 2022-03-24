2022-03-24T19:27:00+03:00

2022-03-24T19:39:05+03:00

2022-03-24T19:27:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220324/836486833.html

Премьер Италии высказался о возможном переводе расчетов за газ в рубли

Энергетика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СЧИТАЕТ ПЕРЕВОД РАСЧЁТОВ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В РУБЛИ "НАРУШЕНИЕМ КОНТРАКТОВ" ПРАЙМ, 24.03.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60