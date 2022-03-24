МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Литва больше не покупает сырую нефть у России, есть некоторая зависимость в сфере природного газа, но страна может заменить его на сжиженный природный газ (СПГ), сказал журналистам в четверг президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы уже не покупаем сырую нефть у России… По природному газ по-прежнему есть некоторая зависимость, но мы можем заметить природный газ сжиженным газом через наш терминал в Клайпеде", — сказал он.

"Один вопрос остаётся — электроэнергия. Мы по-прежнему подключены к системе БРЭЛЛ… Мы можем импортировать электричество из Швеции. Да, мощностей недостаточно, но более или менее у нас есть локальные мощности по генерации, которые мы можем использовать. Это будет стоить больше, но это цена, которую мы готовы платить, чтобы достичь конкретных результатов и пытаясь повлиять на поведение России", — добавил он.