МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новое партнерство Евросоюза и США, предполагающее дополнительные поставки сжиженного природного газа из Штатов в ЕС взамен российскому.

"Завтра вместе с президентом (США Джо) Байденом мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве. Речь идет о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменяет российский СПГ, который у нас был до сих пор", — сказала она журналистам в Брюсселе.