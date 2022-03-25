ВАШИНГТОН, 25 мар — ПРАЙМ. План США и Европы по снижению зависимости от российских энергоресурсов носит скорее символический характер, пишет американская газета New York Times со ссылкой на экспертов в области энергетики. Европа надеется заменить российский газ американским

Президент США Джо Байден и глава К Урсула фон дер Ляйен объявили о создании совместной рабочей группы для диверсификации поставок СПГ и сокращения зависимости Европы от российского природного газа. В этих целях США намерены поставить в Европу дополнительно как минимум 15 миллиардов кубометров СПГ в течение 2022 года.

Как заявляет издание, у Вашингтона пока нет возможностей поставлять больше сжиженного природного газа, а у Евросоюза — его покупать. Кроме того, строительство необходимых терминалов в Америке и Европе для увеличения поставок СПГ может занять от 2 до 5 лет.

"План во многом носит символический характер, по крайней мере в краткосрочной перспективе", — отмечает газета

"В ближайшей перспективе действительно нет хороших вариантов, кроме как умолять одного или двух азиатских покупателей отдать их танкеры с СПГ Европе", — заявил советник по вопросам энергетики бывшего президента США Джорджа Буша-младшего Роберт Макнелли.