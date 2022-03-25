МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер посоветовал компаниям не соглашаться на предложение России об оплате поставок газа в рублях.

"Речь идет о частных операторах, поставщиках энергии, которые платят и должны принять решение, но мы не должны — и это мой совет — идти на условия господина Путина, и придерживаться договоров в том виде, в каком они были заключены", — сказал министр в эфире телеканала N24.

По словам Линднера, решение Москвы о переводе оплаты в рубли связано с "попыткой улучшить свою экономическую ситуацию". Однако "все договоры согласованы в евро и долларах", указал министр.

Глава Минфина также выступил против одностороннего отказа Германии от газовых договоров с Россией в настоящий момент.

"Мы должны избежать всех решений, которые ослабит нас значительного сильнее, чем его (российского президента Владимира Путина — ред). Я только что сказал… что мы не должны пойти на изменение условий договоров (о поставках газа из России за рубли — ред.), но нечто другое было бы, если бы мы с нашей стороны отказались от договоров. Я считаю это в настоящий момент не тем средством, которое нам нужно", — сказал министр.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.