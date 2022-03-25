МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Бундестаг ФРГ принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране, сообщает новостной телеканал Tagesschau. Германия призвала компании не соглашаться на рублевый расчет за газ

Законопроект был рассмотрен в германском парламенте в пятницу сразу во втором и третьем чтениях. Речь идет о том, что операторы газохранилищ должны будут к 1 декабря каждого года обеспечить заполненность резервуаров до 90%. Данные меры ранее были предложены Минэкономики ФРГ как необходимые для обеспечения газоснабжения и сдерживания ценовых колебаний.

За закон проголосовали фракции партий, которые входят в коалиционное правительство Германии (Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия), а также оппозиционный консервативный альянс ХДС/ХСС и оппозиционная партия "Левые". Правая "Альтернатива для Германии" воздержалась.

Согласно закону, заполнение газохранилищ может проходить пошагово, к 1 августа уровень наполнения должен составить 65%, а к 1 октября – 80%. Минимальный уровень заполненности к 1 февраля следующего года может составить 40%. Пользователи газохранилищ должны будут заполнять забронированные ими мощности, в противном случае они будут изыматься. Действие закона ограничено до апреля 2025 года.

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили об исторически низком уровне заполнения резервуаров газохранилищ этой зимой, подобная ситуация не должна повториться. На фоне военных действий на Украине в Берлине также заявили о необходимости сокращения зависимости от поставок российских энергоносителей: доля немецкого импорта угля из России составляет 50%, нефти – 35%, газа – 55%. Как сообщило в пятницу онлайн-издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ Минэкономики ФРГ, Германия намерена сократить вдвое импорт российской нефти к середине года, а также снизить к концу года зависимость от российского газа до 30%.