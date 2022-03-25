МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Более трех четвертей россиян (76%) положительно относятся к решению принимать от недружественных стран оплату за российский газ в рублях, а не в иностранной валюте, 27% респондентов считают, что это приведет к укреплению рубля, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Большинство россиян (91%) в курсе о переводе оплаты за поставки природного газа для недружественных стран на рубли: 54% — хорошо знают об этом, 37% — что-то слышали, но не знают подробностей. Впервые услышали об этом 8% респондентов.

На вопрос, как они относятся к этому решению, 76% россиян ответили, что положительно, 3% — отрицательно, 5% выразили безразличие, 14% не знают, как оценить такое решение, 2% затруднились с ответом.

27% респондентов считают, что такое решение приведет к укреплению рубля, 8% — к положительным последствиям, 7% — к подъему и укреплению экономики, 5% — к независимости от доллара, 4% — к развитию и усилению России.

Некоторые участники опроса считают, что вследствие такого решения у России перестанут покупать газ, вырастет авторитет России, изменится финансовая система и повысится значение рубля в мировой экономике (за каждый вариант по 3%).

Кроме этого, есть мнение, что решение об оплате за газ в рублях может привести конфликту с другими странами, снижению цен, смягчению санкций, нормализации отношений с Западом, самостоятельности России, повышению уровня жизни, экономическому кризису (за каждый вариант по 2%).

Затруднились с ответом 33% участников опроса, 2% считают, что ничего не изменится.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 марта с участием 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.