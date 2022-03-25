МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Испанские компании Repsol и Cepsa будут частично компенсировать потребителям высокую стоимость бензина и другого топлива — в размере 10 евроцентов за литр, британская BP будет возвращать испанским водителям от 12 до 14 евроцентов за литр.

В частности, Cepsa объявила, что скидка будет действовать на всех ее 1,5 тысячах заправочных станциях в Испании с 1 апреля по 30 июня и будет распространяться как на частных автовладельцев, так и на профессиональных водителей, и будет применяться к любому топливу — всем видам бензина и дизеля, а также газа.

Аналогичные меры объявила Repsol – у нее в стране 3,3 тысячи АЗС.

Британская BP объявила о скидке в 14 евроцентов за литр в Испании для профессиональных водителей, 12 евроцентов — для остальных.

Средняя цена 95-го бензина в Испании в пятницу составила 1,83 евро, дизеля — 1,87 евро.