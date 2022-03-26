МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Требование России платить за газ в рублях является реакцией на военную ситуацию и вряд ли повлияет на долгосрочные контракты, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби. В Катаре назвали возможный срок отказа ЕС от топлива из России

"Это (требование о плате за газ в рублях — ред.) реакция, основанная на военной ситуации, я не думаю, что это поменяет долгосрочные контракты и то, что мы делаем", — сказал аль-Кааби, выступая на международной конференции в Катаре Doha forum.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.