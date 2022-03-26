МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Высокие цены на нефть вызваны не только конфликтом на Украине, но и долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор, заявил в субботу госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, выступая на международной конференции Doha forum.

"Нынешние высокие цены на нефть — это во многом результат пятилетнего лет отсутствия инвестиций в нефтегазовую сферу", — сказал он.

Аль-Кааби отметил, что в Европе в отличие от Азии производителям нефти приходится иметь дело с частными компаниями, к которыми сами власти этих стран относятся потребительски и обращаются только в случае необходимости, как это происходит сейчас.