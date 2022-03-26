МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. АЭС "Аккую" планируют ввести в эксплуатацию в намеченные сроки, заявил первый заместитель генерального директора, директор по строительству компании АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что задержек с реализаций проекта АЭС "Аккую" нет, ожидается, что первый блок будет сдан в эксплуатацию в 2023 году. АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

"Площадку АЭС "Аккую" на данный момент можно назвать крупнейшей площадкой строительства атомной электростанции в мире. На станции работает около 20 тысяч рабочих и специалистов", — приводит слова Буцких газета Dünya.

Отметив, что начаты очень важные монтажные работы на первом энергоблоке электростанции, Буцких подчеркнул, что эта операция – сварка главного циркуляционного трубопровода.

"Этот трубопровод соединит ядерный реактор к другому важному оборудованию. Этот процесс сборки имеет важное значение… Мы обязательно выполним поставленные задачи и в намеченный срок введем электростанцию в эксплуатацию", — сказал он.