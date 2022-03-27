Советник министра энергетики Украины: Киев работает над устранением РФ из МАГАТЭ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ, сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", — сказала Зеркаль в эфире радио "НВ".
Россия начала военную операцию в Украине 24 февраля.
https://1prime.ru/energy/20220327/836516153.html
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