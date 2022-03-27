МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ, сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", — сказала Зеркаль в эфире радио "НВ".

Россия начала военную операцию в Украине 24 февраля.