МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Катар не планирует увеличивать объем инвестиций в экономику России и части Евросоюза до стабилизации ситуации, заявил американскому телеканалу CNN в кулуарах международного форума в Дохе глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

"Сейчас, в нынешней ситуации, мы не думаем о каких-то новых инвестициях туда (в экономику РФ — ред.) или даже в Европе, пока у нас не будет понимания, что ситуация стабилизировалась. Ну, не всей Европы, а тех территорий, где мы чувствуем, что есть какая-то напряженность, или у нас могут быть какие-то политические риски, потому что мы должны смотреть на это с разных сторон", — сказал Аль Тани

По его словам, Катарское инвестиционное управление (QIA) имеет значительные инвестиции в "Роснефти", решение о вложении которых было принято на основе "коммерческой оценки", но пока новые вложения не планируются.

Западные страны из-за ситуации на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.