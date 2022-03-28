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https://1prime.ru/energy/20220328/836522517.html
В "Газпроме" рассказали о состоянии транзита газа через Украину 28 марта
Энергетика
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. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей. Отмечается, что на 28 марта они составляют 109,5... ПРАЙМ, 28.03.2022
энергетика, экономика, новости, газ, транзит газа через украину, поставки газа, газпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей.
Отмечается, что на 28 марта они составляют 109,5 миллиона кубометров.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год.