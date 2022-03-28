МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей. Путин поручил реализовать меры по переводу оплаты за газ в рубли

Отмечается, что на 28 марта они составляют 109,5 миллиона кубометров.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год.