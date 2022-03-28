МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Германии отказаться от нефти из РФ, заявил, что какой-то европейский объем импорта нефти из России выпадет, но в целом будет компенсироваться заявками с восточного направления.
Он пояснил, что есть рынок Юго-Восточной Азии на Востоке и выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления. При этом нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать, "но в любом случае, мировой рынок, он гораздо более многогранен, чем только европейский".
"Хотя, безусловно, европейский рынок является премиальным", — сказал Песков.
"Может быть провисание, но опять же какие-то механизмы по компенсаторике будет задействовать Россия", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20220328/836523518.html
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