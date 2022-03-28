МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Германии отказаться от нефти из РФ, заявил, что какой-то европейский объем импорта нефти из России выпадет, но в целом будет компенсироваться заявками с восточного направления. В Кремле рассказали о переводе ряда стран на оплату газа в рублях

Он пояснил, что есть рынок Юго-Восточной Азии на Востоке и выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления. При этом нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать, "но в любом случае, мировой рынок, он гораздо более многогранен, чем только европейский".

"Хотя, безусловно, европейский рынок является премиальным", — сказал Песков.

"Может быть провисание, но опять же какие-то механизмы по компенсаторике будет задействовать Россия", — добавил он.