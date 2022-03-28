МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются. Путин поручил реализовать меры по переводу оплаты за газ в рубли

Песков отметил, что процесс поставок весьма и весьма сложный, это "не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени".

Он уточнил, что вопрос обсуждается между ведомствами, с "Газпромом", а затем "уже будут четкие временные рамки определяться".

На вопрос, каковы будут действия Москвы в случае отказа Европы платить в рублях, Песков сказал: "Будем решать вопросы по мере их поступления".

Пресс-секретарь добавил, что с абсолютной уверенностью можно сказать, что бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет.

"Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", — заявил он.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ РФ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры.