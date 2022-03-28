ДОХА, 28 мар — ПРАЙМ. Генеральный директор итальянской нефтяной компании ENI Клаудио Дескальци заявил в понедельник во время трансляции Глобального энергетического саммита в Дубае, что Италия может заменить половину поставок газа из РФ на другие источники к следующей зиме и полностью избавиться от российского газа через несколько лет. В Кремле рассказали о переводе ряда стран на оплату газа в рублях

Он отметил, что поставки газа из России являются серьезной проблемой в Европе. "Да, сейчас газ из России поступает в Италию через территорию Украины, но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно", — сказал он.

Владимир Путин ранее заявлял, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. В Москве не раз заявляли, что РФ — надежный поставщик газа.

Дескальци отметил, что Россия требует от ENI платить за газ в рублях, но "это не указано в контракте, где предусмотрены расчеты в евро". "Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение", — добавил он.