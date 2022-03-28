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2022
https://1prime.ru/energy/20220328/836525062.html
Цены на нефть падают в понедельник днем более чем на 5%
Энергетика
Новости
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. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили падение — темпами примерно в 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.40 мск цена июньских фьючерсов на нефть... ПРАЙМ, 28.03.2022
нефть, энергетика, новости, фьючерсы на нефть, brent, wti
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили падение — темпами примерно в 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.40 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 5,02%, до 111,34 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дешевеют на 5,54%, до 107,66 доллара за баррель.