МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили падение — темпами примерно в 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.40 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 5,02%, до 111,34 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дешевеют на 5,54%, до 107,66 доллара за баррель.