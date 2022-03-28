ПАРИЖ, 28 мар — ПРАЙМ. В пресс-службе французского энергетического гиганта TotalEnergies сообщили, что решение России об оплате газа в рублях не затронет его бизнес, так как оно не касается сжиженного природного газа. Путин поручил реализовать меры по переводу оплаты за газ в рубли

В компании заявили, что по всей видимости, это решение касается трубопроводного газа и контрактов "Газпрома", а не СПГ.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.

Ранее TotalEnergies из-за ситуации на Украине приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Также компания решила постепенно приостанавливать деятельность в России и прекращать инвестиции в российские проекты, в частности, в "Арктик СПГ 2". Однако французская компания продолжит закупать российский сжиженный природный газ по долгосрочному контракту с "Ямал СПГ" НОВАТЭКа.