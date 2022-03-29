АЛМА-АТА, 29 мар — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти в Казахстане из-за ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может составить 1,3 миллиона тонн до конца апреля текущего года, это сокращение поможет компенсировать обязательства республики в рамках соглашения ОПЕК+, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

Отгрузки нефти на терминале КТК полностью прекратились 23 марта из-за поломок двух из трех существующих выносных причальных устройств — ВПУ-2 и ВПУ-3. По данным агентства Блумберг, прием нефти по трубопроводу остановился утром 25 марта из-за заполненности резервуарного парка. Ремонт причалов, по разным оценкам, может продлиться от трех недель до двух месяцев. По последней оценке КТК, ремонт продлится не менее 3-4 недель.

"В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК, объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тысяч баррелей в сутки (1,3 миллиона тонн) на период ремонта до конца апреля текущего года", — говорится в сообщении Минэнерго.

В пресс-релизе отмечается, что "это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+".

"С учетом проведения капитального ремонта на объектах NCOC (на месторождении Кашаган — ред.) в июне-июле месяце Казахстан к концу июня месяца полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+", — сообщила пресс-служба.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.

КТК по итогам прошлого года отгрузил через свой морской терминал в Черном море 60,7 миллиона тонн нефти. Большую часть поставили казахстанские грузоотправители — 53 миллиона тонн, еще 7,7 миллиона тонн поступило с территории России. Пропускная способность нефтепровода КТК на данный момент составляет 67 миллионов тонн нефти в год, а к 2023 году должна достичь 80 миллионов.