МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Исполнительный директор занимающейся проектом корпорации LNG Newfoundland and Labrador Limited Лео Пауэр (Leo Power) заявил агентству Блумберг, что реализация проекта по производству СПГ на востоке Канады может быть ускорена из-за роста спроса на газ в Европе. Премьер Черногории предложил порт Бар для транспортировки СПГ

Он отметил, что реализация проекта стоимостью 5,5 миллиарда канадских долларов в Грасси-Пойнт может быть перенесена на более ранний срок — с 2030 года на 2028 год.

Отгрузочный терминал будет производить до 2,6 миллиона тонн СПГ в год.

По словам Пауэра, преимущество проекта в том, что Ньюфаундленд находится почти в два раза ближе к Европе, чем терминалы СПГ в Мексиканском заливе, а завод будет работать на гидроэнергии, что позволит свести выбросы к минимуму.