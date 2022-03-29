МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Санкции Запада не оказали существенного влияния на проект российской промышленной зоны в Египте. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

По его словам, санкции не повлияли на строительство "Росатомом" АЭС в Египте. "То же самое касается проекта создания российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала… мы исходим из того, что создание российских производственных мощностей на территории Египта будет полезно для обеих сторон, в том числе поможет обеспечить Египет дополнительными рабочими местами и создать здесь новые производственные мощности", — заявил дипломат. В Египте считают необходимым нарастить производство углеводородов

Он отметил, что для России это способ выхода на египетский рынок и рынки других африканских стран.

Борисенко сообщил в интервью РИА Новости в феврале, что локализация производства в Египте позволит предпринимателям РФ экспортировать товары со сниженными пошлинами на африканские, арабские и европейские рынки, поскольку Каир участвует во многих соглашениях о свободной торговле, часть продукции будет продаваться в самом Египте. Резиденты получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы и преференциальный налоговый режим.

Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка — в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского берега. Финансирование ее создания начнется в 2022 году.

Среди возможных резидентов — компании ведущих отраслей российской экономики: машиностроения, химической промышленности, металлургии, фармацевтики, уточнял посол.

Межправительственное соглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года.

Борисенко также сообщил РИА Новости, что Москва будет рада приходу на российский рынок египетских компаний, способных занять место ушедших из РФ западных.

"Мы оптимистично смотрим на продолжение сотрудничества между РФ и Египтом в экономической сфере. Более того, считаем, что западные санкции против России дают определенные шансы для наших египетских партнеров с тем, чтобы занять те или иные ниши, освобождающиеся на российском рынке", — подчеркнул Борисенко.

"Мы будем рады приходу в Россию египетских компаний. Наше сотрудничество продолжается, и, я думаю, что будет нарастать", — подчеркнул посол.

Борисенко сообщил в интервью РИА Новости в феврале, что взаимный товарооборот между РФ и Египтом в 2021 году составил примерно 5 миллиардов долларов США, показатель возрос на 10% по сравнению с годом ранее.