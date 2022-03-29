Цены на нефть ускорили падение до 6,46% днем во вторник
На 15.38 мск цена июньских фьючерсов на Brent падала на 6,46%
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение после новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 6,46%, до 102,42 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 6,8%, до 98,8 доллара.
Стоимость апрельских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в то же время замедлила рост до 5% с 10% и достигла 1223,3 доллара за тысячу кубометров, до этого она находилась на уровне 1270-1280 долларов.
Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, а встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.
https://1prime.ru/energy/20220329/836536851.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.