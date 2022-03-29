МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение после новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов. В Индии не планируют платить рупиями за нефть из России или других стран

По состоянию на 15.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 6,46%, до 102,42 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 6,8%, до 98,8 доллара.

Стоимость апрельских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в то же время замедлила рост до 5% с 10% и достигла 1223,3 доллара за тысячу кубометров, до этого она находилась на уровне 1270-1280 долларов.

Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, а встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.