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https://1prime.ru/energy/20220329/836537691.html
В кабмине Польши рассказали о вводе запрета на импорт угля из России
Энергетика
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. Пресс-секретарь кабинета министров Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что страна введет запрет на импорт угля из России. По его словам, правительство республики подготовило... ПРАЙМ, 29.03.2022
энергетика, экономика, новости, польша, санкции против рф, уголь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь кабинета министров Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что страна введет запрет на импорт угля из России.
По его словам, правительство республики подготовило проект закона "О решениях в области противодействия поддержки агрессии России на Украине".
Он пояснил, что исходя из пассивности Евросовета "в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности".
"Мы понимаем, что это может привести к законодательствам проблемам, но не можем дальше ждать", — добавил он.