ВАРШАВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь кабинета министров Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что страна введет запрет на импорт угля из России. Русофобскую Польшу обвинили в нежелании вводить антироссийские санкции

По его словам, правительство республики подготовило проект закона "О решениях в области противодействия поддержки агрессии России на Украине".

Он пояснил, что исходя из пассивности Евросовета "в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности".

"Мы понимаем, что это может привести к законодательствам проблемам, но не можем дальше ждать", — добавил он.