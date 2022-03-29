МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Одномоментная замена Польшей российского угля на другой маловероятна, переход будет растянут во времени, сообщило Минэнерго РФ. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

Ранее пресс-секретарь кабинета министров Польши Петр Мюллер сообщил, что страна введет запрет на импорт угля из России.

"Одномоментная замена российского угля на любой другой, с учётом аналогичных характеристик как самого угля, так и характеристик польского оборудования энергетических и тепловых станций, — маловероятна", — говорится в сообщении Минэнерго.

"Поэтому переход, если он состоится, будет растянут во времени, а учитывая логистический фактор, обойдется Польше ощутимо дороже", — добавляет ведомство.

Минэнерго также отмечает, что из сообщений польской стороны нет ясности, как по срокам принятия изменений в соответствующее законодательство, так и по срокам самого перехода.

"По итогам 2021 года Польша заняла восьмое место по объемам импорта российского угля. Было поставлено около 7,8 млн тонн, из которых энергетический уголь составил более 7,5 млн тонн, а коксующийся — 237,7 тыс тонн. Для сравнения, импорт в Китай составил более 53,5 млн тонн, а в Японию почти 22 млн тонн", — говорится в сообщении ведомства.

Общий экспорт угля из РФ, по предварительный данным, в 2021 году составил 227 миллионов тонн, говорил в январе директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников. Это на 7% больше уровня 2020 года.