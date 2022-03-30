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2022
https://1prime.ru/energy/20220330/836543816.html
Немецкий регулятор готовится ко всем сценариям по поводу газа
Энергетика
Новости
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НЕМЕЦКИЙ РЕГУЛЯТОР В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ В ФРГ РЕЖИМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС ПО ПОСТАВКАМ ГАЗА: ГОТОВИМСЯ КО ВСЕМ СЦЕНАРИЯМ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.03.2022
энергетика, новости, фрг, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. НЕМЕЦКИЙ РЕГУЛЯТОР В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ В ФРГ РЕЖИМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС ПО ПОСТАВКАМ ГАЗА: ГОТОВИМСЯ КО ВСЕМ СЦЕНАРИЯМ
Новость дополняется