МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В Австрии есть план на случай прекращения поставок газа из России. Об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.

"Конечно, в целом, есть план на случай чрезвычайной ситуации, он многоуровневый. С другой стороны, мы уже согласовали стратегическое пополнение запасов, это уже было одобрено в Национальном совете (нижняя палата парламента — ред.)", — сказал Бруннер. В Британии готовят новый закон о санкциях против бизнесменов из России

Он подчеркнул, что решения об активации раннего предупреждения ЧС, как это было ранее сделано в Германии, в Австрии принимает энергетический регулятор E-Control по согласованию с министром энергетики. "Само собой разумеется, они находятся в постоянно контакте, следят за ситуацией и всегда серьёзным образом проверяют, как это может сказаться на ценах, рынках, стабильности", — отметил Бруннер.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.