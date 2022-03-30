МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, выступая на заседании технического комитета экспертов ОПЕК+, что альянс призывает мировых лидеров обеспечивать беспрепятственность, стабильность и безопасность поставок энергоресурсов на мировой рынок. Цены на нефть ускорили рост в ожидании данных о ее запасах в США

Он подчеркнул важность усилий альянса в поддержании стабильности и баланса на рынке как для производителей, так и для потребителей энергоресурсов. При этом он напомнил, что международные организации и институты оказали поддержку ОПЕК+ в этой работе во время пандемии.

После этого Баркиндо перешел к текущим событиям на мировом рынке. "Мы призываем мировых лидеров следовать этому примеру многостороннего подхода, чтобы вновь обеспечить беспрепятственность, стабильность и безопасность поставок энергоресурсов для всего мира", — сказал он.

В свою очередь альянсу ОПЕК+ с учетом текущей неопределенности необходимо сохранять курс на балансировку рынка и оставаться бдительным к изменяющимся условиям на нем, отметил Баркиндо.