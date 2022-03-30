МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Телеканал Puls24 сообщил, что антикризисный кабинет правительства Австрии вместе с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.
Отмечается, что причиной для этого стало заявление России о том, что будущие поставки газа будут оплачиваться только в рублях.
"Как следствие активации раннего предупреждения, система наблюдения и мониторинга, существовавшая уже в течение нескольких недель, будет немедленно усилена", — сказано в сообщении телеканала.
Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.
В пресс-релизе ведомства федерального канцлера сообщается, что поставки газа из России в Австрию продолжаются без ограничений.
"Бытовые газохранилища заполнены на 13 процентов — это соответствует среднему показателю последних лет. E-Control постоянно контролирует потоки подачи", — сказано в пресс-релизе.
https://1prime.ru/energy/20220330/836546104.html
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