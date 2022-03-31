МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Несмотря на то, что на фоне планов Запада отказаться от использования российских энергоносителей происходит рост биржевых цен на газ почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров, российским потребителям не стоит опасаться таких же резких скачков на внутреннем рынке, рассказал в эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. В Польше признали, что отказ от российской нефти дорого обойдется стране

"Фактически цены на газ внутри России устанавливает государство. Для промышленности цена выше, а для простых потребителей – ниже. Только небольшие объемы газа продаются на бирже, но там тоже есть связь с регулируемыми ценами. С внешним рынком цена на газ для россиян не связана", – объяснил эксперт.

По его словам, если в России и произойдет рост стоимости газа для простых граждан, то подорожание будет ниже инфляции.

"Если посмотреть на цену на газ внутри России и на цену на газ на мировом рынке, то мы увидим, что они отличаются в десятки раз. Газ – это социальный продукт, поэтому государство так им и распоряжается. Повышать или не повышать цену на газ, решают ежегодно. Обычно повышают, но всего на несколько процентов, то есть даже ниже инфляции", – отметил Правосудов.