МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Компания "Россети Ленэнерго" обеспечила электроэнергией строительную площадку нового торгового терминала LUGAPORT в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба компании, объем мощности составил 4 МВт.

Универсальный торговый терминал LUGAPORT с возможностью перевалки 24,3 млн тонн в год строит Группа компаний "Новотранс". Это один из крупнейших многопрофильных терминалов нового поколения в России, на котором будет обеспечена перевалка широкой номенклатуры грузов: навалочных, генеральных, зерновых и пищевых. Строительство ведется в соответствии со стратегическими документами развития транспортной инфраструктуры России.

На первом этапе энергетики реконструировали подстанцию 110 кВ "Вистино", установив два силовых трансформатора суммарной мощностью 50 МВА. Также проложено более 16 км кабельных линий 10 кВ, построены два новых распределительных пункта 10 кВ. В рамках следующих этапов техприсоединения транспортно-логистического комплекса мощность подключения будет увеличена до 26 МВт.

Сейчас на терминале LUGAPORT развернуты гидротехнические работы на трех причалах, ведется строительство складов, железнодорожной инфраструктуры, автомобильных подъездов, инженерных сетей, подготовлено свайное основание под силосные хранилища зернового комплекса. Продолжается закупка техники и оборудования, а также дноуглубительные работы в акватории терминала.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 80 регионах России. В состав ПАО «Россети» входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", «Россети Тюмень», "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.