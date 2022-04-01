МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Странам Европы грозит нехватка дизеля. Запасы этого топлива составляют потребность региона на 40 дней, пишет агентство Bloomberg.

Как следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА), на конец января в странах Евросоюза было 247,4 миллиона баррелей дизельного топлива — этого хватит на 40 дней.

Сейчас в большинстве стран ЕС, впервые за 15 лет, дизель стоит дороже бензина. Согласно оценкам исполнительных директоров Vitol и Gunvor Рассела Харди и Турбьерна Тернквиста, Евросоюз получал порядка 750 тысяч баррелей дизеля в день, а на Россию в целом приходится около половины европейского импорта этого топлива.

Также почти половина внутреннего спроса на средние дистилляты в Великобритании были обеспечены за счет импорта, его треть приходилась на поставки из России.

На сегодня Британии придется искать альтернативные поставки в объеме 100 тысяч баррелей дизеля в день. Отказ от энергоносителей из РФ только усугубит и без того тяжелую ситуацию на рынке.