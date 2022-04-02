ЛОНДОН, 2 апр — ПРАЙМ. Жители Лондона вышли на антиправительственный протест из-за резкого роста цен на газ и электричество, сообщил корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что в акции принимают участие активисты движения National Assembly, они собрались возле резиденции британского правительства на Даунинг-стрит. Среди их требований — отставка премьер-министра Бориса Джонсона и правительства Консервативной партии.
Ранее в субботу активисты заявили, что протесты планируются в 25 крупнейших городах Великобритании, том числе в Ливерпуле и Манчестере.
Недовольство британцев вызвано повышением ценового порога на газ и электричество с 1 апреля на 54%, в связи с чем средние расходы на энергию выросли в среднем на 700 фунтов в год — до примерно 2000 фунтов. Властям Британии пришлось пойти на такой шаг из-за скачка мировых цен на газ.
https://1prime.ru/energy/20220402/836572075.html
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