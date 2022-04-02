ЛОНДОН, 2 апр — ПРАЙМ. Жители Лондона вышли на антиправительственный протест из-за резкого роста цен на газ и электричество, сообщил корреспондент РИА Новости. Германия готовится ко всем сценариям с поставками российского газа

Уточняется, что в акции принимают участие активисты движения National Assembly, они собрались возле резиденции британского правительства на Даунинг-стрит. Среди их требований — отставка премьер-министра Бориса Джонсона и правительства Консервативной партии.

Ранее в субботу активисты заявили, что протесты планируются в 25 крупнейших городах Великобритании, том числе в Ливерпуле и Манчестере.

Недовольство британцев вызвано повышением ценового порога на газ и электричество с 1 апреля на 54%, в связи с чем средние расходы на энергию выросли в среднем на 700 фунтов в год — до примерно 2000 фунтов. Властям Британии пришлось пойти на такой шаг из-за скачка мировых цен на газ.