МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. "Росатом" в текущей ситуации не меняет стратегические задачи по обеспечению обороноспособности РФ и лидерству на мировых атомных рынках, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью каналу "Россия 24". Эксперт объяснил, почему миру нужен "газорубль"

"Стратегические задачи, которые стоят к 2030 году, мы точно менять не будем. То есть все, что связано с лидерством на глобальном рынке атомных технологий, мы менять не будем. Все, что связано с обороной и безопасностью, — никогда (не изменим)", — отметил он.

"Росатом" не планирует останавливать и работы, направленные на создание технологий атомной энергетики будущего, заявил генеральный директор госкорпорации. Лихачев сказал, что "если будет совсем жесткий сценарий, что-то будем приоритизировать. Но никогда не уберем из этого проекта его значимые компоненты, потому что это будущее не только атомной энергетики России, это будущее всего мира".

Также он подчеркнул, что "Росатом" в текущей ситуации не остановил ни один проект по строительству АЭС за рубежом.

"Мы не остановили ни одного объекта, мы продолжаем работать", — ответил Лихачев в интервью каналу "Россия 24" на вопрос о текущих международных проектах "Росатома".