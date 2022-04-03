МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Французский оператор системы передачи электроэнергии RTE настоятельно порекомендовал предприятиям и домохозяйствам сократить потребление электричества 4 апреля. Об этом сообщает Радио Sputnik. В Британии зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни

В четверг глава РФ Владимир Путин подписал указ о переводе расчета оплаты за газ с недружественными странами в рубли. Он предупредил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по контрактам, если платежи не начнут поступать в российской валюте с 1 апреля.

Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены топлива из России объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Меры предполагают, в частности, сокращение использования радиаторов и кондиционеров, продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике.

"В связи с понижением температуры в понедельник, 4 апреля 2022 года, ожидается высокое потребление электроэнергии… RTE просит предприятия уменьшить потребление в понедельник утром (в частности, с 07:00 до 10:00)", — говорится в заявлении на сайте оператора, которое приводит РИА Новости.

Особенно рекомендуется по возможности использовать бытовые приборы, в частности, посудомоечные и стиральные машины в выходные дни, вместо понедельника. Таким образом предполагается снизить нагрузку на электросети.

По данным оператора, 4 апреля энергопотребление может достичь 73 тысяч мегаватт, а производство составит лишь около 65 тысяч мегаватт.