РИМ, 4 апр — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Италии Романо Проди заявил в интервью газете la Repubblica, что Россия совершит большую ошибку, если остановит поставки газа в Европу. В Италии оценили последствия отказа от импорта газа из России

Он отметил, что европейцы очень нуждаются в российском газе, "в этом нет никаких сомнений". При этом, по его мнению "россиянам очень нужно его продать".

"Если бы они перекрыли кран, им бы понадобилось много времени, чтобы снова его открыть. И для них это было бы самоубийством. Большие объекты не работают с выключателем", — пояснил он.

По мнению экс-председателя Еврокомиссии, Италия могла бы обратиться к месторождениям газа в Адриатическом море, однако на их разработку уйдет полтора года.

Проди подчеркнул, что Италии срочно необходимы другие поставщики газа. Он приветствует американское предложение увеличить экспорт газа в Европу. При этом Проди заметил, что "американские производители продают его по рыночной цене, которая сейчас очень высока. Он выразил надежду, что будет возможность получать энергию более диверсифицированным и управляемым способом.