ПРАГА, 4 апр — ПРАЙМ. Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил в ходе выступления, которое транслировал телеканал ТА3, что при закупке газа из России страна будет координировать свои действия с другими странами ЕС. Словакия согласилась платить за российский газ в рублях

Он отметил, что именно "по нашему предложению возникла координация в подходе стран ЕС к оплате за газ из РФ".

По его мнению, "в этой ситуации единство имеет ключевое значение, мы настаиваем на сохранении условий закупок газа по соглашениям и оплате в евро".

Своим высказыванием премьер опроверг слова вице-премьера и главы минэкономики Рихарда Сулика, который в воскресенье, выступая по Словацкому ТВ, допустил возможность оплаты республикой за газ из РФ в рублях.

Высказывание главы минэкономики резко осудила входящая в состав правящей коалиции партия "За людей". По мнению руководства партии, слова Сулика противоречат не только интересам Словакии, но и в целом интересам Евросоюза.

Словакия закупает в РФ около 85% необходимого ей газа.