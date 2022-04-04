ПРАГА, 4 апр — ПРАЙМ. Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил в ходе выступления, которое транслировал телеканал ТА3, что при закупке газа из России страна будет координировать свои действия с другими странами ЕС.
Он отметил, что именно "по нашему предложению возникла координация в подходе стран ЕС к оплате за газ из РФ".
По его мнению, "в этой ситуации единство имеет ключевое значение, мы настаиваем на сохранении условий закупок газа по соглашениям и оплате в евро".
Своим высказыванием премьер опроверг слова вице-премьера и главы минэкономики Рихарда Сулика, который в воскресенье, выступая по Словацкому ТВ, допустил возможность оплаты республикой за газ из РФ в рублях.
Высказывание главы минэкономики резко осудила входящая в состав правящей коалиции партия "За людей". По мнению руководства партии, слова Сулика противоречат не только интересам Словакии, но и в целом интересам Евросоюза.
Словакия закупает в РФ около 85% необходимого ей газа.
https://1prime.ru/energy/20220404/836582622.html
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