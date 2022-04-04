БЕРЛИН, 4 апр — ПРАЙМ. Минэкономики Германии все еще изучает указ президента России Владимира Путина по оплате экспортируемого газа за рубли и проводит тесные консультации с партнерами. Однако, заявила представитель немецкого ведомства Беате Барон, Берлин по-прежнему придерживается мнения, что оплата будет производится в евро и долларах в соответствии с контрактаными обязательствами.

"Мы продолжаем изучать указ, мы по этому вопросу находимся в контакте с европейскими партнерами. Наша позиция ясна, мы ее сформулировали здесь в пятницу. Для нас очевидно, что частные контракты сохраняют действенность, поэтому оплата происходит в евро и долларах", — сообщила Барон в понедельник.

Она также пояснила, что в настоящее время "имеются различные прочтения указа в том, как его понимать".

"Один пункт заключается в том, что у Газпрома есть 10 дней, чтобы определить процедуру и далее определить, какие финансовые потоки в каком направлении и в какой валюте будут идти. Это не наша задача делать это. Но мы в то же время активно консультируемся с европейскими партнерами", — подытожила представитель Минэкономики ФРГ.