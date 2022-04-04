МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем не имеют единой динамики на фоне различных факторов, свидетельствуют данные торгов. "Татнефть" нарастила добычу нефти в январе-марте

По состоянию на 13.34 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,13% — до 104,225 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI росла на 0,06%, до 99,31 доллара.

В понедельник днем нефть торгуется разнонаправленно в силу ряда различных факторов. Так, на динамику цен влияет недавнее заявление США о ежедневном высвобождении из стратегических резервов 1 миллиона баррелей нефти в течение полугода, что ослабило опасения о дефиците сырья на рынке.

Также трейдеры следят за развивающейся ситуацией вокруг Украины. Новые сообщения о ходе военной спецоперации привели к опасениям за ужесточение антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза.

Кроме того, оказывает давление и укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,18%, до 98,81 пункта. Дорогой доллар делает сырьевые товары менее доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.