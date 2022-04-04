МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Цены на бензин Аи-92 на заправках Москвы за период с 28 марта по 4 апреля снизились на 2 копейки, до 47,83 рубля за литр, такое небольшое снижение продолжается вторую неделю подряд, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Байден назвал рекордный рост цены бензина в США "подорожанием Путина"

На предыдущей неделе марка подешевела на 1 копейку.

Стоимость остальных видов топлива за отчетный период не изменилась. Так, цена Аи-95 оставалась в среднем на уровне 53,04 рубля за литр, Аи-100 — 61,11 рубля, а дизельного топлива — 54,15 рубля за литр.

Бензин и дизельное топливо подешевели только у сети АЗС ЕКА, которую недавно купил "Лукойл".

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. В начале марта 2022 года стоимость топлива в Москве стабилизировалась и перешла к постепенному снижению.